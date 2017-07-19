Столичная полиция выявила нелегальный бизнес в парке на Чеканах

Правоохранители накрыли нелегальный бизнес, который организовал столичный предприниматель в парке на Чеканах.

Без получения авторизации мужчина установил и сдавал в аренду отдыхающим беседки и мангалы. По данным полиции, его выручка составляла от 10 000 до 12 000 леев в день, однако, свои доходы предприниматель утаивал.

Во время обысков, проведённых в офисе, полицейские обнаружили документы, которые подтверждают незаконную деятельность мужчины.

На основе этого, полиция завела два уголовных дела, за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Владельцу предприятия грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.





