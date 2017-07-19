Reebok выпустил сапоги для астронавтов

Компания Reebok продемонстрировала сапоги Floatride Space Boot SB-01, предназначенные для астронавтов. Об этом сообщает HighSnobiety.

Обувь создана на основе технологии Floatride Foam совместно с аэрокосмической фирмой David Clark Company. После тестов сапоги будут использоваться на Международной космической станции, сообщает lenta.ru.

На основе той же технологии в 2018 году будут выпущены беговые кроссовки с сетчатым верхом Floatride 100g Racer, которые поступят в продажу для обычных потребителей. Цена на кроссовки пока не объявлена.

Технология Floatride Foam разработана компанией Reebok и позволяет значительно снизить вес обуви и улучшить ее посадку на ноге.