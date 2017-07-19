Израильтянка украла из музея Освенцима экспонаты для своего арт-проекта

Израильская студентка украла из музея Освенцима несколько предметов для собственной выставки на факультете искусств колледжа Бейт-Берл, сообщает газета "Едиот Ахронот".

По данным издания, 27-летняя Ротем Байдс шесть раз посещала Освенцим, через который прошли ее дедушка и две бабушки. Среди похищенного девушкой — осколки стекла, небольшие миски, металлический болт, земля и даже знак, запрещающий посетителям выносить предметы с территории бывшего лагеря. Все эти предметы были выставлены в колледже Бейт-Берл в рамках выпускного проекта Байдс.

Узнав о кражах, музей Освенцима заявил о намерении подать иск против Байдс. Администрация колледжа закрыла выставку и вызвала студентку на дисциплинарную беседу.

По словам самой Байдс, она понимала, что нарушала закон, однако стояла перед выбором, соблюдать ли правила того места, где были нарушены базовые права человека. Как пишет издание, Байдс озабочена тем фактом, что вскоре не останется ни одного из бывших узников Освенцима. Целью выставки с украденными предметами был ответ на вопрос, которым она задавалась: что останется в памяти, когда "живых доказательств" ужасов лагеря не станет, пишет РИА Новости.

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.







