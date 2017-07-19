Полицейский из Дрокии получил три года и восемь месяцев тюрьмы за взятки

На три года восемь месяцев тюрьмы осудили полицейского из Дрокии. Его признали виновным в извлечении выгоды из влияния. По данным прокуроров, четыре года назад он получил три тысячи евро от подозреваемого в изнасиловании.

В обмен на деньги, полицейский обещал мужчине повлиять на прокуроров и прекратить уголовное расследование в его отношении. А в прошлом году он получил 500 евро от подозреваемого в хулиганстве. Он тоже пообещал ему закрыть дело. Кроме тюремного заключения, правоохранителя также лишили права занимать определённые должности сроком на два года и три месяца.







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