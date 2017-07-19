На три года восемь месяцев тюрьмы осудили полицейского из Дрокии. Его признали виновным в извлечении выгоды из влияния. По данным прокуроров, четыре года назад он получил три тысячи евро от подозреваемого в изнасиловании.
В обмен на деньги, полицейский обещал мужчине повлиять на прокуроров и прекратить уголовное расследование в его отношении.
А в прошлом году он получил 500 евро от подозреваемого в хулиганстве. Он тоже пообещал ему закрыть дело. Кроме тюремного заключения, правоохранителя также лишили права занимать определённые должности сроком на два года и три месяца.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул