ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня вы будете душой компании. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

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