Полиция обнаружила просроченную свинину, предназначенную для продажи на Центральном рынке

Столичная полиция обнаружила партию свинины с истекшим сроком хранения. Товар намеревались продать на центральном рынке столицы.

Мясо было обнаружено в автомобиле, за рулем которого находился 30-летний житель Колоницы.

В ходе проверки, в машине было обнаружено 12 туш свиней, сопровождаемых актами, выданными 14 июля 2017 года и недействительными на день перевозки. Кроме того, товар перевозился без сертификата о санитарном соответствии автомобиля, а сверху на свиных тушах лежало запасное колесо. Товар предназначался для незаконной продажи на рынках Кишинева.



В соответствии с законодательством, в случае признания водителя виновным, ему грозит штраф от 3000 до 4500 леев.