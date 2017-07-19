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Бывшего лидера Приднестровья допросили молдавские прокуроры
// фото: Deschide.md
15:36, 19 Jul 2017
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Молдавские прокуроры заслушали бывшего лидера приднестровского региона Евгения Шевчука. Об этом заявил замглавы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам Виталий Бусуйок.

Он уточнил, что Шевчука допросили в понедельник в рамках предварительного следствия.

Напомним, бывший лидер Левобережья покинул приднестровский регион три недели назад  после того, как депутаты Верховного совета Тирасполя лишили его иммунитета. С соответствующим запросом к ним обратились местные прокуроры, обвиняющие Шевчука в коррупции и злоупотреблении властью.




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