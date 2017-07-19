Неделя рабства: в Киеве освободили несовершеннолетнюю девочку, над которой издевались трое взрослых

Патрульные полицейские столицы освободили из квартиры несовершеннолетнюю девушку, которая приехала из Житомира устроиться на работу няней, но попала на шесть дней в сексуальное рабство. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Полиция сообщает, что вызов поступил 18 июля. Мужчина с дочерью вышли на прогулку, когда кто-то начал бросать им бумажки из окна на 8-м этаже - это были записки с просьбой помочь, вызвал патруль.

Когда правоохранительные органы поднялись на 8-й этаж указанного дома, то смогли поговорить с девушкой, находящейся в квартире, только через двери, поскольку она не могла их открыть, пишет УНИАН.

Девушка рассказала, что ей неполных 16 лет, она из Житомирской области. 13 июля приехала в Киев работать няней - объявление нашла в одной из соцсетей.

«Здесь меня встретили 2 женщин, привели в эту квартиру. Впоследствии сюда пришел еще один человек. Они втроем избивали меня, заставляли пить алкоголь, таскали за волосы и запугивали. Каждый вечер возили к мужчинам и заставляли заниматься проституцией. Отобрали все вещи. Заставили по телефону врать матери, что я нашла работу и у меня все в порядке", - рассказала потепевшая.

Полицейские освободили пострадавшую из квартиры. Несовершеннолетняя выглядела испуганной, на теле были синяки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой передали девушку. В полиции также сообщили, что предполагаемых преступников впоследствии удалось задержать



