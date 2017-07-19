В аэропорту Домодедово появились розовые парковочные места

В аэропорту Домодедово появились оригинальные парковочные места, обозначенные большой розовой туфелькой.

Парковка Р7 предлагает желающим арендовать парковочное место за 150 рублей в сутки. Данная стоянка для машин находится в двух километрах от пассажирского терминала, до которого курсирует бесплатный автобус S-BUS.



Руководство аэропорта позиционирует данное новшество как удобное решение для девушек, пишет kudago.com.

Однако идея получила определенную критику в социальных сетях, так как некоторые пользователи сочли данное нововведение дискриминацией.