В ближайшие дни объявят новую структуру правительства

Новую структуру правительства объявят в ближайшие дни. Премьер Павел Филип заявил, что представит ее в парламенте до конца летней сессии, а завершить ее планируют на этой неделе. Пакет законов о реформе уже принят.

Ранее премьер говорил, что вместо 16-ти министерств останется девять, и это позволить сократить административные расходы. Новый закон дает премьеру право самостоятельно менять структуру кабмина. Заместители министров попадут под сокращение. Вместо них назначат государственных секретарей.

К разработке пакета законов привлекли иностранных экспертов, в частности - из Всемирного банка.