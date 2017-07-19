На eBay продают железнодорожную ветку

На сайте электронного аукциона eBay появилось довольно необычное объявление о продаже одиннадцатикилометровой железнодорожной ветки. При этом покупателю ставится условие, что рельсы останутся на месте, а рельсовый путь ни в коем случае не превратится в велодорожку.

Как сообщает SputnikGermany, предложений от потенциальных покупателей поступило много, и продавец в данный момент ведет переговоры.

Причина появления столь необысного лота кроется в том, что немецкий Фонд поддержки Werra-Fulda-Bahn, в ведении которого находилась ветка, больше не в состоянии ее обслуживать.

"Людей слишком мало, и они пожилые", — рассказал председатель фонда Юрген Баумгардт.

Однако фонд хочет, чтобы линия непременно была сохранена: ее считают частью истории Германии и, кроме того, важной связующей линией для отрезанных друг от друга населенных пунктов, пишет korrespondent.net.