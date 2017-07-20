Парламент проголосовал за изменение избирательной системы

74 депутата проголосовали сегодня за изменение избирательной системы. Проект закона о смешанной избирательной системе приняли этим утром в парламенте в окончательном чтении.

Законопроект о введении смешанной избирательной системы, принятый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. Их границы будет определять специальная правительственная комиссия за год до парламентских выборов.

"Кто поддерживает проект, пожалуйста, проголосуйте. 74 голоса. Проект закона об изменении и дополнении принят во втором, окончательном чтении. Благодарим всех, кто принимал участие и удачи на выборах", - Андриан Канду.