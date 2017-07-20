Митинг в центре Кишинева: члены партии DA заблокировали проспект Штефана чел Маре

Сторонники и члены партии DA заблокировали улицу Штефан чел Маре.

Как пепедает publika.md, члены партии кричали и били по машинам, создавая хаос.

Лидер партии "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе пытался пройти в Парламент, но был освистан людьми присутствующими на митинге в поддержку смены избирательной системы.



Так же Нэстасе попытался напасть на женщину у микрофона. Он был выведен изздания, после нескольких попыток провокации.

Лидер партии ДА Андрей Нэстасе пытался устроить провокацию на митинге в поддержку смешанной избирательной системы. Он забрался на сцену и прорвался к микрофону, хотя путь ему преградили. А участники митинга встретили Нэстасе свистом.

Инцидент произошел, когда участники митинга слушали мэра села Кобыля Шолданештского района Анжелу Бабий.

Поведение Нэстасе возмутило людей.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.