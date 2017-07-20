Скандал на стройплощадке на Ботанике: многоэтажку строят рядом с частным сектором

В столичном секторе Ботаника началось строительство шестиэтажки в непосредственной близости от частного сектора.

Люди говорят, что в заборах на их участках появились трещины, после того как буквально в полуметре от ограждений вырыли огромный котлован. Они требуют прекратить стройку. Застройщики, в свою очередь, говорят, что работы ведутся согласно нормам и утверждают, что ранее жители близлежащих домов одобрили план здания, которое предстоит построить.

Строительство пятиэтажного дома с мансардой начали неделю назад. По городскому плану, этот сектор предназначен только для строительства частных домов.

"Забор весь в трещинах. Если пойдет сильный дождь, дом, на который я работала всю жизнь, разрушиться. Они сместили зону, указанную в плане, там указана зона R2, они изменили ее на R6".



Люди говорят, что помимо всего прочего строительство высотки создаст дополнительные неудобства, так как дорога очень узкая.

"У нас во дворе парковать машину негде, а если тут построят многоэтажку, будет большая головная боль".

Представители строительной фирмы уверяют, что муниципальные власти подписали все необходимые документы.

"Есть сертификат градостроения, есть авторизация, утвержденный проект. В землю забили железные сваи специально чтобы удержать берега".

Главный архитектор Кишинева Сергей Борозан подтверждает, что документы у застройщиков в порядке, но комментировать сложившуюся ситуацию отказался.