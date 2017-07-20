Исландский лоукостер намерен доплачивать пассажирам за полеты

Исландский лоукостер WOW air в ближайшем будущем намерен доплачивать пассажирам за полеты с ними. Такую информацию в интервью Telegraph Travel сообщил основатель и владелец авиакомпании Скули Могенсен.

По его мнению, бюджетные авиакомпании смогут компенсировать затраты на перевозку пассажиров с помощью других услуг — например, бронирования отелей или аренды автомобилей, пишет korrespondent.net.

"В будущем мы сможем вам платить за то, чтобы вы летали с нами. Если вы будете приходить к нам, будете доверять нам с помощью своих бронирований, мы сможем свести тариф вашего билета к нулю и даже сможем вознаградить вас за это", — сказал Могенсен.

В данный момент WOW air специализируется на выполнении бюджетных трансатлантических рейсов через свой хаб в Рейкьявике. Компания предлагает долететь из главных городов Европы в США всего за 199 долларов, а из Рейкьявика — за 99 долларов.