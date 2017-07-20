Тело Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства

Тело Сальвадора Дали эксгумируют в четверг – согласно решению суда, удовлетворившего иск "прорицательницы", утверждающей, что великий художник-сюрреалист – ее кровный отец.

Пилар Абель Мартинес родилась 1 февраля 1956 года в каталонском городе Фигерас. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей. В 1955 году мать переехала в Кастельон-де-Ампуриас, здесь вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца. "Я знаю, что ты не дочь моего сына, ты от великого художника, но я тебя все равно люблю", — говорила бабушка, добавляя, что она "настолько же странная, как отец (имея в виду Дали — ред.)", утверждает "ясновидящая".

В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. В июне 2017 года суд, наконец, встал на сторону "ясновидящей". Если экспертиза действительно докажет, что великий сюрреалист ее биологический отец, Пилар сможет претендовать на его фамилию и авторские права. Абель находится в столь плачевном финансовом состоянии, у нее не оказалось средств, чтобы расплатиться с предыдущим адвокатом.

Когда могут стать известны результаты анализа ДНК, не известно.

Если ДНК "ясновидящей" и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По некоторым оценкам, речь идет о сумме в 300 миллионов евро, сообщает РИА Новости.





