Одномоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке. ВИДЕО

Одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Нью-Йорк, пострадавших нет, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел около 13 часов по местному времени (20 млд). По данным властей, самолет направлялся из штата Нью-Йорк в Нью-Джерси. Пилот принял решение посадить самолет из-за неисправности, возникшей во время полета. Самолет успешно приземлился в районе населенного пункта Яфанк, сообщает РИА Новости.

Пилот был единственным человеком на борту воздушного судна, в результате инцидента он не пострадал. Водители автомобилей, ставшие свидетелями происшествия, ранений также не получили.







