Евросоюз решил не запрещать картошку фри по бельгийскому рецепту

Евросоюз не будет запрещать рецепт приготовления национальной гордости бельгийцев — картошки фри.

Бельгийский оригинальный рецепт приготовления картошки фри оказался под угрозой запрета из-за планов исполнительной коллегии Евросоюза внести в список токсичных веществ акриламид — канцерогенное вещество, которое образуется в приготовленной на гриле, жареной или запеченной пище, пишет РИА Новости.

"Снижение уровня акриламида, о чем договорились в среду страны-члены ЕС, не предусматривает требование предварительной бланшировки картофеля, что изменило бы бельгийский рецепт его приготовления", — сказал собеседник агентства.

Министр по туризму бельгийской Фландрии Бен Вейтс ранее заявил, что Европа ставит под угрозу бельгийскую культуру приготовления "фрит" (название картошки фри в Бельгии).

Бельгийцы утверждают, что всемирно известный гарнир, который стали именовать "французской картошкой" с подачи британских солдат, попробовавших его в Бельгии во время Первой мировой войны, впервые подали к столу именно во Фландрии — нидерландскоязычном регионе на севере королевства. Произошло это еще в XVI веке.

Вейтс направил письмо на имя еврокомиссара по здравоохранению Витениса Андриукайтиса с призывом не принимать меры, которые будут иметь "значительные и непредвиденные последствия для гастрономического наследия".





