Тысячи людей пришли сегодня к парламенту на митинг в поддержку смены системы выборов. Среди них были и депутаты, продвигавшие законопроект, а также местные советники и ветераны войны на Днестре. Пришедшие считают, что новая избирательная система объединит общество.
Демократ Сегрей Сырбу отметил, что обществу нужно прийти к консенсусу.
"Это не инициатива Демпартии, это желание общества, рядовых граждан. У нас будет совершенный европейский проект, отвечающий рекомендациям Венецианской комиссии и стандартам ОБСЕ", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.
"Благодаря этим изменениям, каждый район сможет выбрать достойного депутата, который представит интересы его жителей в парламенте. У диаспоры и у жителей Левобережья будут свои представители в законодательном органе Молдовы", - сказала депутат ДПМ Валентина Булига.
А представители местных властей отметили, что теперь депутаты будут более ответственно подходить к работе.
"По такой же системе надо выбирать и местных советников, которых сейчас избирают по партийным спискам. И когда мы собираемся вместе, не можем ни о чём договориться, чтобы сделать что-то хорошее для села", - сказала мэр села Киркаешты Галина Чебан.
"Я уверен, придет день, когда каждый из нас, будет гордиться тем, что был принят этот закон, что политический класс обновился. Ведь мы все хотим, что у нас дома был порядок и всё было хорошо", - сказал мэр Хынчешт Сергей Ботнарь.
"Мы пришли, чтобы заявить, что у власти и в правящих партиях должны быть только достойные люди, это касается и независимых депутатов", - сказал мэр села Мелешены Валерий Зубку.
"Нам надоело, что в парламент проходили недостойные личности. Мы хотим перемен. Хотим депутатов, с которыми можно решать вопросы, к которым можно обратиться за помощью. Давно нужны были изменения", - сказал председатель Союза ветеранов Михаил Бэлан.
По данным организаторов, в митинге в поддержку смены системы выборов приняли участие 15 тысяч человек. А вот в протесте, организованном Андреем Нэстасе, Майей Санду и Ренато Усатым участвовала тысяча человек.
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Би-би-си, Сеул