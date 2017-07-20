Реформа правительства: парламент рассмотрит новый список министерств

Премьер Павел Филип передал сегодня в парламент обновленный список министерств в рамках реформы правительства. Глава кабмина попросил депутатов рассмотреть документ в приоритетном порядке. После слияния ряда учреждений вместо 16-ти министерств останется девять.

Таким образом, будет образовано министерство экономики и инфраструктуры, сохранится министерство финансов, юстиции, иностранных дел и европейской интеграции, внутренних дел, обороны.

Появится новое ведомство образования, культуры и исследований, а также министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

После утверждения парламентом списка министерств правительство в трёхмесячный срок реорганизует структуру центральных органов и представит парламенту предложения по адаптации действующего законодательства с учетом новых изменений.





