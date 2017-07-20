Парламентские выборы в 2018 году пройдут по новым правилам. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Закон о переходе к смешанной избирательной системе принят в окончательном чтении. За проголосовали 74 депутата.
Коммунисты, либералы и либерал-демократы от участия в голосовании отказались и покинули зал.
"Мы не согласны с такими изменениями. С обществом не консультировались, с международными организациями тоже. Нужно было заключение не только Венецианской комиссии. Это против воли народа и большинства партий - парламентских и непарламентских", - сказал депутат ПКРМ Владимир Воронин.
"Было больше десяти раундов общественных дебатов - и в юридической комиссии, и в парламенте. А те, кто сейчас покидает зал, к сожалению, участия в них принимать не захотели", - сказала председатель юридической комиссии Раиса Апольски.
Смешанную систему применят на следующих же парламентских выборах.
"Это новая страница в истории политического класса. Я уверен, на выборах 2018 года будут очевидны качественные изменения", - сказал председатель парламента Андриан Канду.
Новый закон предусматривает, что каждый кандидат в депутаты должен будет представить свидетельство о доходах и имуществе.
А избирательный порог для политических блоков будет снижен до 8%. Сейчас он составляет 9% для коалиций из двух партий, и 11% - для блоков из трех и более формирований. Избирательный порог для партий останется неизменным - 6%.
Снизят и максимальную сумму финансирования кандидатов в депутаты. Физические лица смогут пожертвовать до 50 средних зарплат, что есть до 250-ти тысяч леев. Это вчетверо меньше, чем сейчас. Компании смогут перечислить на нужды партий и кандидатов до 100 средних зарплат.
Партиям рекомендуется продвигать в политику женщин. Политформирования, в чьих списках будет 40% женщин, получат дополнительное финансирование из госбюджета. Мужчины для регистрации в гонке должны будут собрать 500 подписей, женщины - 250.
Соцопросы показали, что изменение избирательной системы поддерживают 60% жителей страны.
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Би-би-си, Сеул