Власти Китая заплатят семьям за рождение детей

Власти Китая, ранее боровшиеся с высокой рождаемостью, станут выплачивать деньги семьям, согласным завести более одного ребенка. Конкретная сумма находится на стадии обсуждения.

По данным телеканала France Info, она может достигнуть нескольких тысяч евро. Российский демограф предположила, что КНР создаст систему социальных льгот для двудетных, включая преференции на получение жилья. Ранее подобная система уже была выстроена, но работала на благо тех, кто ограничивался одним ребенком, пишет РИА Новости.



Политика "одна семья — один ребенок" стала визитной карточкой Китая с середины 1970-х, когда лидер Коммунистической партии Дэн Сяопин столкнулся с необходимостью остановить демографический рост, который вел Китай к перенаселению. Принятые меры включали распространение контрацепции, легализацию абортов и государственное давление — систему штрафов для нарушителей установленных правил. Регламентация, параллельно вводившаяся партией, ужесточалась. До 1971 года граждане КНР имели право заводить не более чем трех детей, после (за исключением отдельных случаев) — только одного.

На сегодняшний день Китай — страна с самой низкой рождаемостью на земном шаре: 1,05 ребенка на одну женщину. Доля пожилых людей в Поднебесной возросла до 15% и к 2030 году рискует достигнуть 24%. Официальная статистика ООН называет КНР в числе стран, вступивших в полосу старения. "Однодетная семья изменила возрастную структуру общества, и особенно остро это чувствуется в больших городах. В них доля пожилых людей еще больше, чем в Китае в среднем. И это создает новый вызов — необходимость расширять систему социального обеспечения", — говорит Баженова.

В традиционном Китае забота о родителях возлагалась на детей. Столкнувшись с проблемой старения, китайские власти поставили себе амбициозную задачу: нарастить численность молодежи так же эффективно, как она была снижена.







