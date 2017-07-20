Власти Китая, ранее боровшиеся с высокой рождаемостью, станут выплачивать деньги семьям, согласным завести более одного ребенка. Конкретная сумма находится на стадии обсуждения.
По данным телеканала France Info, она может достигнуть нескольких тысяч евро. Российский демограф предположила, что КНР создаст систему социальных льгот для двудетных, включая преференции на получение жилья. Ранее подобная система уже была выстроена, но работала на благо тех, кто ограничивался одним ребенком, пишет РИА Новости.
Политика "одна семья — один ребенок" стала визитной карточкой Китая с середины 1970-х, когда лидер Коммунистической партии Дэн Сяопин столкнулся с необходимостью остановить демографический рост, который вел Китай к перенаселению. Принятые меры включали распространение контрацепции, легализацию абортов и государственное давление — систему штрафов для нарушителей установленных правил. Регламентация, параллельно вводившаяся партией, ужесточалась. До 1971 года граждане КНР имели право заводить не более чем трех детей, после (за исключением отдельных случаев) — только одного.
На сегодняшний день Китай — страна с самой низкой рождаемостью на земном шаре: 1,05 ребенка на одну женщину. Доля пожилых людей в Поднебесной возросла до 15% и к 2030 году рискует достигнуть 24%. Официальная статистика ООН называет КНР в числе стран, вступивших в полосу старения. "Однодетная семья изменила возрастную структуру общества, и особенно остро это чувствуется в больших городах. В них доля пожилых людей еще больше, чем в Китае в среднем. И это создает новый вызов — необходимость расширять систему социального обеспечения", — говорит Баженова.
В традиционном Китае забота о родителях возлагалась на детей. Столкнувшись с проблемой старения, китайские власти поставили себе амбициозную задачу: нарастить численность молодежи так же эффективно, как она была снижена.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет напряженным с самого утра. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW