Тающий ледник раскрыл тайну исчезновения семейной пары в Альпах

Замерзшие тела швейцарской семейной пары, которая пропала без вести 75 лет назад в Альпах, были найдены на тающем леднике. Марселин и Франсин Дюмулин, родители семерых детей, отправились доить своих коров на лугу над деревней Шандолэн в кантоне Вале 15 августа 1942 года.

«Мы потратили всю свою жизнь на их поиски. Мы думали, что в один прекрасный день можем обеспечить им похороны, которых они заслужили», — рассказала младшая дочь Марселин Удри-Дюмулин.

«После 75 лет ожидания эта новость дает мне глубокое чувство покоя», — говорит 79-летняя женщина.

Полиция кантона Вале сообщила, что на прошлой неделе работник на леднике Цанфлеуран возле горнолыжного подъемника над курортом Ле-Диаблере на высоте 2615 м обнаружил два тела с документами, удостоверяющими личность. Они лежали рядом друг с другом. Это были мужчина и женщина в одежде времен Второй мировой войны.

Тела прекрасно сохранились, их вещи тоже остались неповрежденными, передает Моя планета. Предположительно, несчастные попали в расселину в леднике, где и находились в течение десятилетий. И теперь ледник отступил и вернул тела.

40-летний Марселин Дюмулин был сапожником, а 37-летняя Франсин — учителем. У них осталось пятеро сыновей и две дочери.

«Тогда моя мама первый раз пошла с ним в такой поход, до этого она постоянно была беременна и не могла лазить по ледникам», — сказал Удри-Дюмулин.

«Через некоторое время мы, дети, были разлучены и помещены в разные семьи, мне повезло остаться с тетей, — сказала она. — Мы все жили в этом регионе, но стали чужими друг другу».

«На похороны я не буду надевать черное. Я думаю, что белый цвет был бы более уместным. Он представляет надежду, которую я никогда не теряла», — говорит Удри-Дюмулин.