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Девушку, гулявшую в мини-юбке в Саудовской Аравии, отпустили
// фото: TWITTER
14:49, 20 Jul 2017
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Полиция Саудовской Аравии отпустила девушку, гулявшую в одном из самых консервативных районов страны в мини-юбке, коротком топе и без платка, не предъявив обвинения.

Несколько дней назад полиция задержала девушку после публикации в соцсети Snapchat видео, на котором она в столь откровенном для страны виде гуляет по древнему форту Ушайкир. Форт расположен в провинции Надж, где родился основатель ваххабизма.

Девушка на видео - саудовская модель Хулуд. Сама она не отрицает, что прогуливалась в таком виде, но говорит, что ролик выложили в соцсеть без ее ведома, передает ВВС.

Видео вызвало ожесточенные споры в соцсетях: некоторые саудовцы призвали арестовать девушку за нарушение исламских норм и строгого дресс-кода, в то время как другие выступили в защиту девушки и похвалили ее за храбрость.

Девушку выпустили во вторник после допроса, а прокуратура решила закрыть дело, сообщило министерство информации.

Женщины в Саудовской Аравии в общественных местах обязаны носить свободную длинную одежду - абаи, а также платок на голове, если они мусульманки. При этом нет никаких предписаний о том, что носить под абаи.

Видео, вызвавшее столь бурную дискуссию в консервативном мусульманском обществе страны, было загружено на этих выходных в Snapchat пользователем "Модель Хулуд".

На видео девушка идет по пустынной улочке древнего укрепления Ушайкир. Этот памятник старины находится в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда. Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии.




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