В октябре выйдут две новые книги о мире Гарри Поттера

В октябре 2017 года планируется выход двух книг о мире самого известного волшебника Гарри Поттера, сообщило британское издательство Bloomsbury.

Как передает Reuters, выход новых книг приурочен к открытию выставки в Британской библиотеке. Выставка История магии будет проходить с октября 2017 года по февраль 2018 года.

Первая книга Гарри Поттер: История магии - книга выставки (ориг. Harry Potter: A History of Magic – The Book of the Exhibition) расскажет об учебной программе в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс.

Во второй книге под названием Гарри Поттер - Путешествие по истории магии (ориг. Harry Potter – A Journey Through A History of Magic) рассказывается о магических вещах, таких как единороги, алхимия и древнее колдовство, пишет nv.ua.