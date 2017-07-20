Жительница штата Мичиган американка Гленна Дарэм признана виновной в убийстве своего мужа Мартина. Родственники покойного уверены, что живший у этой семейной пары попугай жако запомнил и повторял последние слова жертвы.
Как сообщило следствие, в мае 2015 года 47-летняя Гленна выпустила в супруга пять пуль, после чего попыталась застрелиться. Жюри присяжных признало Гленну виновной в предумышленном убийстве. В августе вдову ждёт приговор.
Попугай жако по кличке Бад, доставшийся в итоге предыдущей супруге покойного Кристине Келлер, по ее рассказам, не раз повторял голосом своего бывшего хозяина фразу "Не стреляй!", сопровождаемую нецензурной бранью.
На суде птица не присутствовала. Обвинение поначалу рассматривало возможность использования издаваемых попугаем звуков в качестве аргумента обвинения. Однако в итоге эта идея была отклонена, и представитель обвинения заявил, что птицу вряд ли пригласят в суд для дачи свидетельских показаний.
Ранение головы, нанесённое жительницей живописной мичиганской деревни Сэнд-Лейк самой себе в роковой майский день два года назад, оказалось неопасным для жизни.
Прежняя жена покойного Кристина Келлер замечает, что птица много раз повторяла последние слова Мартина, передает ВВС.
Родители Мартина подтвердили, что жако не упускал случая воспроизвести человеческую речь, не стесняясь при этом и крепких выражений.
"Думаю, он там был, запомнил, что было сказано, и повторяет это", - сказал отец убитого.
"Эта птица подхватывает всё подряд и ругается как извозчик", - добавила мать Мартина Лилиан Дарэм.
Жако или серый попугай (лат. Psittacus erithacus) обитает в Западной Африке и очень популярен среди любителей попугаев, поскольку отличается незаурядной способностью к звукоподражанию. Он может запомнить более полутора тысяч слов.
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авторы DW