Малазийским государственным радиостанциям и телеканалам поступил запрет на трансляцию песни Луиса Фонси «Despacito». По словам министра коммуникаций азиатской страны Саллеха Саида, причиной стали массовые жалобы на непристойное содержание текста поп-хита. При этом запрет не распространяется на YouTube и частные медиа.
Ранее трансляцию пуэрториканского хита на территории преимущественно мусульманской Малайзии осудила местная исламистская партия «Аманах», отмечает tjournal.ru.
"Мы уважаем право на развлечение, но должны быть чёткие границы, чтобы развлечение не развращало людей, а делало их лучше", - заявил официальный представитель партии «Аманах».
Песня «Despacito» вышла 13 января 2017 года, в тот же день появился и клип на неё. За полгода композиция побила рекорды по прослушиваниям в стриминговых сервисах с показателем в 4,6 миллиарда прослушиваний. На момент написания заметки клип «Despacito» занимает третье место в списке самых популярных видео на YouTube за всё время его существования.
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авторы DW