Закон о переходе к смешанной системе выборов подписан президентом

Президент подписал закон о переходе к смешанной избирательной системе, принятый в окончательном чтении сегодня утром. Игорь Додон написал об этом в фейсбуке, отметив, что открыта новая страница в современной истории Молдовы.

"Поздравляю с этим событием всех граждан Республики Молдова. Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдовы. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей. У Молдовы есть будущее!", написал в соцсетях Игорь Додон.

По новым правилам пройдут уже следующие парламентские выборы. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Закон был принят голосами 74-х депутатов.

"При доработке проекта были учтены рекомендации Венецианской комиссии. Члены юридической комиссии единогласно решили предложить проект к рассмотрению во втором чтении", - сказала председатель юридической комиссии Раиса Апольски.

"Прошу голосовать. 74 голоса. Проект об изменении и дополнении ряда законов принят во втором, окончательном чтении. Благодарю всех и желаю успехов на выборах", - председатель парламента Андриан Канду.

Коммунисты, либералы и либерал-демократы от участия в голосовании отказались и покинули зал.

"Мы не согласны с такими изменениями. С обществом не консультировались, с международными организациями тоже. Нужно было заключение не только Венецианской комиссии. Это против воли народа и большинства партий - парламентских и непарламентских", - сказал депутат ПКРМ Владимир Воронин.

"Было больше десяти раундов общественных дебатов - и в юридической комиссии, и в парламенте. А те, кто сейчас покидает зал, к сожалению, участия в них принимать не захотели", - сказала председатель юридической комиссии Раиса Апольски.

Смешанную систему применят на следующих же парламентских выборах.

"Это новая страница в истории политического класса. Я уверен, на выборах 2018 года будут очевидны качественные изменения", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Новый закон предусматривает, что каждый кандидат в депутаты должен будет представить свидетельство о доходах и имуществе.

А избирательный порог для политических блоков будет снижен до 8%. Сейчас он составляет 9% для коалиций из двух партий, и 11% - для блоков из трех и более формирований. Избирательный порог для партий останется неизменным - 6%.

Снизят и максимальную сумму финансирования кандидатов в депутаты. Физические лица смогут пожертвовать до 50 средних зарплат, что есть до 250-ти тысяч леев. Это вчетверо меньше, чем сейчас. Компании смогут перечислить на нужды партий и кандидатов до 100 средних зарплат.

Партиям рекомендуется продвигать в политику женщин. Политформирования, в чьих списках будет 40% женщин, получат дополнительное финансирование из госбюджета. Мужчины для регистрации в гонке должны будут собрать 500 подписей, женщины - 250.

Соцопросы показали, что изменение избирательной системы поддерживают 60% жителей страны.





