Чудо в Чехии: собака выбралась из-под завалов спустя 16 дней

Уникальная спасательная операция на территории заповедника "Чешский рай" завершилась благополучно. Пожарные 16 дней боролись за жизнь собаки, которая погналась за лисицей и оказалась завалена в норе под скалой.

Охотничий бордер-терьер по кличке Барт попал в ловушку 3 июля. После многих безуспешных попыток самостоятельно освободить собаку ее хозяйка попросила помощи у скалолазов. Однако они ничего не смогли сделать. Тогда девушка обратилась к профессиональным пожарным, передает vinegret.cz.

Несмотря на все попытки, спасателям не удалось добраться до собаки. Проблема заключалась в том, что нора оказалась очень глубокой (около шести метров) и нестабильной. Ее завалило так неудачно, что полномасштабные наружные раскопки могли привести к новому обвалу. Однако специалисты смогли отодвинуть один из камней, закрывавших вход в нору. После этого спасателям оставалось лишь обеспечить полную тишину и надеяться, что охотничий пес и лисица сами прокопают себе путь на поверхность.

Они оцепили место рядом с норой и установили видеокамеры для наблюдения. Спустя неделю некоторые эксперты поспешили похоронить животных, поскольку все это время они находились без воды и пищи. Также не было известно, имеется ли в норе приток свежего воздуха.

В среду, 19 июля, когда спасатели вновь подошли к норе, чтобы обсудить дальнейший план действий, к ним на встречу выбежал Барт.

Бедолаге сразу дали напиться, и доставили к ветеринару. Животное было изнеможено и обезвожено, но не получило никаких серьезных повреждений. Прибывшая в клинику владелица подтвердила, что это действительно ее любимец.