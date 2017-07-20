Житель Яловенского района хранил дома оружие и боеприпасы

Артиллерийский снаряд, гранату, охотничьи ружья и патроны нашли полицейские в доме 42-летнего жителя Яловенского района.

Также во время обыска правоохранители обнаружили два автомата и два пистолета. Оружие отправили на баллистическую экспертизу.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

В полиции напоминают - добровольная сдача незаконного оружия освобождает от уголовного наказания.







