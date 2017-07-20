Умер экс-ведущий программы "Спокойной ночи, малыши"

В возрасте 56 лет скончался актер и бывший телеведущий передачи "Спокойной ночи, малыши" Виктор Кинах.

Об этом сообщили в Электротеатре "Станиславский", где он служил с 1996 года, передает vesti-ukr.com. Подробностей о причине смерти не сообщается.

Кинах родился 8 октября 1960 года. В 1983 году окончил театральное училище имени Щукина и был принят в труппу "Сатирикона". Там он сыграл в постановках "Багдадский вор" Александра Горбаня, "Великолепный рогоносец" Петра Фоменко, "Трехгрошовая опера" Владимира Машкова.

Последние 20 лет жизни актера были связаны с Театром имени Станиславского, где он принимал участие в дюжине постановок. В 1985 году Виктор Кинах был ведущим программы "Спокойной ночи, малыши!".