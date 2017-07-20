Пьяный водитель на красном "Ягуаре" сбил двух пешеходов и разнес детскую площадку в Киеве

Около полуночи 20 июля в Киеве пьяный мужчина на красном "Ягуаре" сбил двух пешеходов, после чего пытался скрыться.

Как сообщили украинскому изданию "Вести" в полиции Киева, в салоне машины находилось оружие.

Стало известно, что водитель сбил двух пешеходов, а потом попытался скрыться. Его начали преследовать на автомобиле Фольксваген. Через 500 метров водитель Ягуара после нескольких касаний с Фольксвагеном выехал во дворы, где врезался в детскую площадку, сбил забор и врезался в дерево.

Свидетели ДТП вытащили водителя из авто и избили. Также сообщается, что у пьяного водителя найдено удостоверение работника полиции. Однако в полиции Киева рассказали, что информация о том, является ли он сотрудником правоохранительных органов - выясняется.