СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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