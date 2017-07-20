35-летняя французская певица Барбара Велденс умерла на сцене во время концерта в одной из церквей французского города Гурдон, департамент Ло.
По словам очевидцев, ее убило током. Власти расследуют обстоятельства трагедии. Дебютный альбом Велденс вышел в феврале, сообщает Independent.
Официальная причина гибели артистки пока не объявлена. Полиция утверждает, что Велденс ударило током, в результате чего у француженки остановилось сердце.
Последнее выступление Велденс состоялось в рамках фестиваля имени Лео Ферре.
В ноябре 2016-го начинающая певица выиграла конкурсе молодых исполнителей, который проводила Академия Шарля Кро. Дебютный альбом Велденс "Le grand H de l’homme" получил позитивные отзывы критиков, отмечает Вести.ру.
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авторы DW