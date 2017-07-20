Как белка нанесла городу ущерб в 300 тысяч долларов

Как-то весной 2014 года в городе Форт-Уэйн (штат Индиана) белка перегрызла всего один провод — и причинила немало хлопот местным жителям.

Белка забралась в общественный центр, который находился на стадии завершения строительства. Животное перегрызло провод, что привело к короткому замыканию, а то, в свою очередь, полностью вывело из строя все важнейшие системы жизнеобеспечения: вентиляцию, отопление и освещение. Сама белка при этом погибла.

Ремонтные работы, по приблизительным оценкам, обошлись в 300 тысяч долларов. Администрация, однако, уверяет, что здание, как и планировалось, откроется в июне нынешнего года.

По данным одной из американских волоконно-оптических компаний, ежегодно белки повреждают не менее 17% сетей. Страдают от симпатичных грызунов и простые люди: в 2010 году семья, вернувшаяся домой в Хартфордшир из отпуска, обнаружила, что их дом полностью сгорел. Причиной также явилось короткое замыкание из-за перегрызенного белкой провода, передает nat-geo.ru.