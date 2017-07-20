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В России тракторист задавил помощника, который заснул и выпал из кабины
// фото: autosite.ua
16:20, 20 Jul 2017
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В Архангельской области следствие выясняет обстоятельства смерти 33-летнего моториста сельскохозяйственного кооператива. Как сообщает региональное управление СК РФ, трагедия произошла на берегу Белого моря, в сорока километрах от села Койда.

На данный момент известно, что сидевший за водителем трактора мужчина уснул и выпал из кабины.

Однако тракторист этого не заметил и продолжил движение. Моторист попал под колеса прицепа и от полученных травм кончался на месте происшествия.

Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет vesti.ru.



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