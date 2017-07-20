Полиция обнаружила подпольное производство мебели на Чеканах

Сотрудники полиции отдела расследования экономических преступлений сектора Чеканы обнаружили подпольную фабрику по изготовлению мебели. Она располагалась в пристройке на перекрестке улиц Узинелор и Отоваска в секторе Чеканы.

На момент проведения обысков на производстве находилось трое мужчин в возрасте от 30 до 43 лет из разных районов Молдовы.

Фабрика состояла из 4 отделов, где производилась обработка дерева и изготовление мебели. В помещениях стояло специальное оборудование.

Также правоохранительные органы обнаружили и изъяли различные документы, относящиеся к деятельности фабрики.

Производственные помещения были опечатаны до выяснения всех обстоятельств.

За незаконное предпринимательство мужчинам грозит штраф в размере 3000 леев.