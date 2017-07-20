Задержана преступная группировка, подозреваемая в контрабанде ртути

Женщина и трое мужчин задержаны по подозрению в контрабанде ртути в особо крупных размерах. Все они являются выходцами из Окницы.

Подозреваемых задержали на таможенном пункте "Клокушна-Сокиряны". В запасном колесе машины, в которой ехала женщина была обнаружена бутылка с жидкостью коричневого цвета, предположительно ртутью, которая на черном рынке стоит примерно 12 тысяч долларов.

Полиция предполагает, что злоумышленники хотели перенаправить из Молдовы в Украину около 50 кг ртути на сумму более полумиллиона долларов.

Позже, по показаниям женщины, были задержаны остальные члены преступной группировки.

Было установлено, что в группировку входят двое бывших сотрудников Министерства внутренних дел, представитель страховой компании, один человек без места работы, а так же другие люди, личности которых на данный момент не установлены.

Правоохранительные органы провели обыски по нескольким адресам, в ходе которых былт обнаружены незаконно хранящееся оружие и денежные средства, полученные, как предполагается, от преступной деятельности.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения.