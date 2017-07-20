Пожилой мужчина выпал из троллейбуса на одной из улиц Кишинева

Пожилой мужчина, в возрасте 60-65 лет, выпал из троллейбуса на одной из столичных улиц.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Врачи оказали пострадавшему первую помощь.

По данным полиции, когда троллейбус начал движение, в нескольких метрах от остановки, открылась одна из дверей, и мужчина в бессознательном состоянии выпал на улицу.

Водитель троллейбуса увидел произошедшее и остановил транспортное средство. Он говорит, что закрыл все двери и что, скорее всего, это техническая ошибка.

Полиция проводит расследование случившегося.

Если водителя признают виновным, ему грозит штраф в размере 1500 леев.