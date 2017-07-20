Лидер партии ДА устроил "шоу" на митинге в поддержку смешанной избирательной системы

Лидер партии ДА Андрей Нэстасе пытался устроить провокацию на митинге в поддержку смешанной избирательной системы. Он забрался на сцену и прорвался к микрофону, хотя путь ему преградили. А участники митинга встретили Нэстасе свистом.

Как сообщает publika.md, инцидент произошел, когда участники митинга слушали мэра села Кобыля Шолданештского района Анжелу Бабий.

Поведение Нэстасе возмутило людей.

Председатель парламента, Андриан Канду, осудил провокацию.

"Я очень сожалею о поведении господина Нэстасе, который толкнул даму на сцене. Такое агрессивное поведение, думаю, вызвано тем, что люди не разделяют его позицию. Я сожалею и осуждаю проявления насилия", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. А Андрей Нэстасе, между тем, стал объектом насмешек в социальных сетях, куда попало фото его мокрых брюк.