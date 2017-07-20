Аукционный дом в Монако рассказал о продаже с молотка часов, владельцем которых обозначен Владимир Владимирович Путин. Дорогостоящую модель Patek Philippe Triple Complication получил неизвестный покупатель.
Привлекшие внимание журналистов часы Patek Philippe Triple Complication, которые были выставлены на аукцион Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, ушли с молотка 19 июля.
Лот номер 239 (Часы Patek Philipp Platinum Vladimir Putin) был продан в первый день аукциона (проходит с 19 июля по 21 июля), сообщили Русской службе Би-би-си в компании Monaco Legends.
Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом очень редкая, поскольку ее производят ограниченными партиями, сообщали в Monaco Legends. Купить ее можно лишь по специальному заказу и только по запросу от особенных клиентов.
Покупатель заплатил за эти часы 1,054 млн евро, рассказали BBC в Monaco Legends.
Информация о том, кто стал новым владельцем часов, засекречена аукционом. "Часы проданы и мы не можем раскрыть имя нового владельца по причинам конфиденциальности этой информации", - говорится в ответе председателя Monaco Legends Motors Клода Коэна, поступившего в адрес Русской службы Би-би-си.
Новости о том, что аукционный дом Antiquorum выставил лот с часами Patek Philippe Triple Complication, появилось в начале июня на сайте онлайн-магазина по продаже часов Hodinkee. На фотографии на сайте была указана документация с именем владельца - Mr Vladimir Vladimirovic Putin.
Авторы сайта предполагали, что часы стоимостью порядка 1 млн долларов принадлежат президенту России. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о продаже "часов Путина", назвал эту информацию фейком.
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авторы DW