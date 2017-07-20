Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в доме в Калифорнии. Об этом первым сообщил таблоид TMZ.

По информации TMZ, Беннингтон повесился. Ему был 41 год.

Таболид отмечает, что у Беннингтона долгие годы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В одном из интервью он заявлял, что подумывал о самоубийстве из-за того, что в детстве подтвергся сексуальному насилию.

Позже полиция подтвердила информацию о смерти певца другим СМИ, в том числе изданию Variety и агентству Associated Press, отмечает meduza.io.