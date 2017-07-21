Новый клип группы Linkin Park на песню "Talking To Myself" появился на официальном канале группы в YouTube в день смерти их фронтмена Честера Беннингтона.
Сайт TMZ отмечает, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством, передает РИА Новости.
О смерти фротмена группы стало известно накануне вечером.
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авторы DW