Прохожая поцеловала Путина на Арбате. ВИДЕО

Путин вышел пообщаться с прохожими на Арбате после того, как поздравил правозащитницу Людмилу Алексееву с юбилеем, сообщает RT.

На опубликованной видеозаписи показано, как президент выходит из подъезда дома на Арбате, где живет Алексеева. Напротив выхода его ждут несколько десятков человек. Путин сначала повернул в сторону из подъезда, а потом несколько сменил курс и направился к ожидавшим его людям, сделав знак сотрудникам Федеральной службы охраны, пишет РИА Новости.

Прохожие встретили главу государства аплодисментами. Президент подошел к ним и расспросил о том, нравится ли им в Москве. Получив утвердительный ответ, Путин отметил, что туристам повезло с погодой в столице. Иностранцев он поприветствовал по-английски: "Welcome".

Перед тем, как направиться к автомобилю, Путин пожал руки нескольким прохожим. Одна из женщин при этом воспользовалась случаем и поцеловала его в щеку.

"Спасибо вам, ребята, за поддержку", — сказал Путин, уже садясь в припаркованный неподалеку автомобиль.