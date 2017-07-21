В США на крышу дома с неба свалился пакет с замороженной свининой

Пакет с замороженной свининой при загадочных обстоятельствах упал на крышу дома в американском штате Флорида, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в прошлую субботу в городе Дирфилд-Бич, где проживает семья Трэвиса Адэйра.

По словам Адэйра, пакет с мясом ударился о крышу с "оглушительным грохотом". Он подумал, что это гром, но затем его жена вышла на улицу и обнаружила рядом с домом два свертка с мясом, еще три остались на крыше. Общий вес пакета составил почти семь килограммов, пишет РИА Новости.

"Это должно было упасть с неба. Это слишком тяжелый пакет, чтобы его можно было забросить на крышу", — сообщил мужчина. Рядом с домом находятся три аэропорта, и Адэйр полагает, что мясо выпало из самолета.

Между тем, метки на пакете показали, что он принадлежал Джиму Уильямсу, проживающему в городке Мьякка-сити в 270 километрах от Дирфилд-Бич. Он признал, что еще в январе купил несколько свиней и хранил у себя их мясо, часть которого раздал. Он не владеет самолетом и не летал на них в последнее время.

Управление гражданской авиации США пока не комментирует инцидент.

Семья Адэйров выбросила свалившееся с неба мясо, хотя Уильямс предлагал им устроить барбекю.





