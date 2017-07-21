Затем состоится церемония передачи микроавтобусов, которые Молдова получит в дар от румынского правительства.

Во второй половине дня у премьер-министра соседней страны запланирована встреча с председателем парламента Андрианом Канду.

Это первый визит Михая Тудосе в Молдову в качестве главы правительства Румынии. Он вступил в должность в конце прошлого месяца. Румынская пресса пишет, что Михай Тудосе в беседе с председателем Европейского совета Дональдом Туском сообщил о намерении Румынии и дальше поддерживать Молдову на европейском пути.