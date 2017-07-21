Рабочая группа по Гагаузии, в состав которой вошли депутаты из Кишинева и Комрата, достигла конкретных результатов.
После нескольких рабочих заседаний народные избранники пришли к соглашению по двум из трех законопроектов, касающихся автономии. Их включили в повестку дня сегодняшнего заседания парламента.
Рабочая группа продолжит искать консенсус в отношении третьего законопроекта, который предусматривает принятие парламентом документа об особом статусе автономии. Депутаты из Комрата считают целесообразным принимать подобные решения лишь после их одобрения Народным собранием.
"Основные продвижения по двум законопроектам - это 319 и 354. Остались некоторые проблемы и ньюансы, которые мы уже изложили. Был проведен конструктивный диалог. Очень сложной проблемой остается это 318 проект", - сказал вице-председатель Народного собрания Александр Суходольский.
В Кишиневе также отмечают прогресс в диалоге.
"Те моменты, которые завтра предстоит уточнить в комиссиях и во фракциях - сугубо юридического характера. На площадке этой группы начался действительно деловой и конструктивный диалог", - сказал вице-председатель парламента Владимир Витюк.
Рабочая группа по Гагаузии была сформирована примерно год назад. Депутаты обсуждают предложения об усовершенствовании законодательства с учетом особого статуса автономии.
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авторы DW