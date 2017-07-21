Китай: взрыв газа в ресторане. ВИДЕО

Два человека погибли, свыше полусотни пострадали в результате взрыва газа в городе Ханчжоу в восточной провинции Китая Чжэцзян.

Судя по первым сообщения, проишествие носит бытовой характер, пишет euronews.com.

Взрыв произошел ранним утром в ресторане, мощность его была столь значительной, что были выбиты стекла в близлежащих зданиях, а пассажиры проезжавшего мимо автобуса получили ранения различной степени тяжести. Все раненые были доставлены в больницы, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, и врачи опасаются за их жизнь.

На месте проишествия работают пожарные расчеты, а полиция тут же закрыла для проезда прилегающие улицы, вызвав тем самым автомобильные пробки.