Задержан 21-летний парень, стрелявший из пистолета в клубе

Сына ресторатора Аллы Венгер задержали в кишиневском аэропорту, откуда 21-летний парень намеревался улететь в Москву. Его подозревают в хулиганстве.

Несколько дней назад в сети появилась видеозапись, на которой молодой человек стреляет в воздух из пистолета.

Произошел инцидент неделю назад на террасе ночного клуба, хозяйкой которого является его мать. Этим случаем заинтересовались в полиции. Ведется следствие.

Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.





