Пассажирка сфотографировала в самолете "воплощение ночного кошмара"

Пользователь Сети Джессика Чар летела регулярным рейсом авиакомпании JetBlue из Лонг-Бич в Сан-Франциско. То, что ей пришлось пережить, она назвала воплощением «ночного кошмара».

Сначала она обрадовалась, увидев, что на ее ряду из трех кресел нет соседей. «Вот здорово, — подумала она, — теперь я смогу разлечься на трех сиденьях, как на кровати!» Затем она заметила, что один подлокотников пустующего кресла неожиданно опустился. Девушка подумала, что, наверное, дело в разболтанном шарнире.

«Несколько мгновений спустя туда медленно выползла нога, как ящерица, вылупившаяся из яйца и впервые увидевшая дневной свет, — рассказывает Чар. — Вслед за этим появилась еще одна нога. Я откинулась на спинку кресла, чтобы сделать снимок, не будучи замеченной».

"Да. Этот человек положил свои противные босые ноги на подлокотник. «Но это не подНОГотник, это подлокотник!» — возмущается автор заметки о происшествии на сайте Mashable.

«Но, ребята, вы никогда не догадаетесь, что произошло затем, — вносит интригу Чар в Twitter. — Левая нога вытянулась и открыла шторку на окне».

Чар говорит, что она пыталась привлечь внимание бортпроводника, но к тому моменту, когда стюардесса подошла, «ноги медленно отпрянули назад в бездну шестого ряда».

Усугубляя ситуацию, Чар добавляет, что нарушительницей оказалась невысокая женщина, которая сидела на довольно просторном ряду, где для ее ног вполне хватало места, передает Моя планета.