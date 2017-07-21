Ирландцам удалось схватить двух "морских чудовищ" за год

Удача улыбнулась траулеру Cú na Mara дважды. Несколько месяцев назад в сети рыбаков заглянул гигантский кальмар, и вот, 18 июля, попался его сородич — не менее большой и не менее страшный!

Cú na Mara «прочесывало» воды, где моряки впервые нашли кальмара-гиганта. И в один прекрасный момент они наткнулись на второго — длиной от головы до окончания самого вытянутого щупальца в 5,5 м, немного короче, чем первый монстр. Но рыбаки все равно сочли это удачей.

«Когда мы развернули сеть, мы и поверить не могли. Второй гигант! Ребята были очень взволнованы. Слишком мало шансов поймать двух таких кальмаров за один год!» — рассказал капитан судна Патрик Фланнери.

Удача экипажа рыболовецкого судна воистину уникальна. В мае они впервые за 22 года рыбацких трудов в ирландском Дингле поймали огромного кальмара. Всего задокументировано только семь случаев ловли гигантов близ Дингла за 350 лет, передает Моя планета.